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Турция и Россия начнут переговоры о возобновлении авиасообщения

Lenta.ru
2 часа назад
Турция и Россия начнут переговоры о возобновлении авиасообщения
Фото: Lenta.ruLenta.ru
17 мая турецкие дипломаты во главе с министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем отправились в Россию для участия в переговорах по поводу возобновления авиасообщения. Об этом сообщает турецкое издание TurizmGunsel.com.
Отмечается, что в ходе встречи Турция представит результаты мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране. В составе иностранной делегации также находится пресс-секретарь президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.
По данным газеты, если встреча пройдет успешно, полеты в Турцию из России могут возобновиться с 1 июня. О результатах переговоров должно стать известно во вторник, 18 мая.
Ранее в мае эксперты оценили перспективы туризма в Турции одним словом — мрачные. Так, по словам аналитиков, снижение числа случаев заболевания коронавирусом может оказаться недостаточным для того, чтобы вернуть путешественников обратно в курортную страну.
В апреле Россия ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла границы с Танзанией на полтора месяца. При этом между Москвой и Стамбулом осталось два рейса в неделю, которые обслуживаются авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).
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