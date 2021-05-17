На Кипре снова снимают ограничения для туристов

Власти Кипра снимают ряд ковидных ограничений и отменяют Coronapass с 17 мая. Такое решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил министр здравоохранения Константинос Иоанну по итогам правительственного заседания.

С 17 мая туристам и гражданам острова не придется предъявлять Coronapass при посещении открытых площадок ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и иных досуговых заведений. Однако документ останется обязательным для всех лиц старше 11 лет для входа в закрытые общественные помещения.

Комендантский час в стране теперь начинается в полночь, а не в 23 часа. Кроме того, с 10 июня начнут работу ночные клубы в соответствии с дорожной картой и протоколом здравоохранения, которые будут окончательно согласованы в ближайшие дни.