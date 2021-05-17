На Кипре снова снимают ряд ограничений для туристов

Власти Кипра снова снимают часть ковидных ограничений и отменяют Coronapass с 17 мая. Такое решение принято в связи с улучшающейся эпидемиологической обстановкой на острове. Об этом заявил министр здравоохранения Константинос Иоанну по итогам правительственного заседания.

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По его словам, с понедельника, 17 мая, граждане и туристы не будут обязаны предъявлять Coronapass при посещении открытых площадок ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и прочих досуговых заведений. Тем не менее, документ останется обязательным требованием для всех лиц в возрасте от 12 лет и старше для входа в закрытые общественные помещения.

Комендантский час в стране теперь начинается не в 23:00, а в полночь. Также с 10 июня ночные клубы снова будут работать в соответствие с дорожной картой и протоколом здравоохранения, которые будут окончательно согласованы в ближайшие дни.

Константинос Иоанну отметил, что жесткие антиковидные меры, введенные на Кипрев последние две недели, привели к положительным результатам. Министр добавил, что общенациональная изоляция была отменена 10 мая, при этом число заболевших COVID-19 и количество госпитализаций значительно уменьшилось.