Раскрыты любимые туристические направления молодых россиян

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Согласно статистике национального туроператора «Алеан», россияне от 18 до 35 лет составляют 25 процентов от всех покупателей туров. Как правило, они предпочитают путешествовать в одиночку, в компании друзей или парами.

По данным аналитиков, любимыми туристическими направлениями молодежи в 2021 году стали Сочи, Санкт-Петербург, Мурманск, Северный Кавказ и города Золотого Кольца.

Люди данной возрастной категории склонны к частой смене обстановки, поэтому среди них популярны короткие поездки выходного дня и в целом они могут спонтанно отправиться» в путешествие. Это подтверждает глубина бронирований в одну-две недели.

Также эксперты обратили внимание на то, для молодежи важным фактором при планировании отпуска является цена — они ориентируются на скидки, промоакции и недорогие билеты на лоукостерах.

Еще одна отличительная черта — привычка бронировать и покупать авиабилеты с помощью мобильных устройств. При этом выбор формата и места отдыха часто зависят от мнения авторитетных блогеров.