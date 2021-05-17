Раскрыты любимые туристические направления молодых россиян

Согласно статистике национального туроператора «Алеан», россияне от 18 до 35 лет составляют 25 процентов от всех покупателей туров. Как правило, они предпочитают путешествовать в одиночку, в компании друзей или парами.
По данным аналитиков, любимыми туристическими направлениями молодежи в 2021 году стали Сочи, Санкт-Петербург, Мурманск, Северный Кавказ и города Золотого Кольца.
Люди данной возрастной категории склонны к частой смене обстановки, поэтому среди них популярны короткие поездки выходного дня и в целом они могут спонтанно отправиться» в путешествие. Это подтверждает глубина бронирований в одну-две недели.
Также эксперты обратили внимание на то, для молодежи важным фактором при планировании отпуска является цена — они ориентируются на скидки, промоакции и недорогие билеты на лоукостерах.
Еще одна отличительная черта — привычка бронировать и покупать авиабилеты с помощью мобильных устройств. При этом выбор формата и места отдыха часто зависят от мнения авторитетных блогеров.
Ранее в мае стало известно
, что россияне массово заинтересовались отдыхом на горных курортах Северного Кавказа. На майских праздниках данный вид поездок предпочли 25 тысяч человек. Высокий спрос объясняется не только внезапным закрытием границ с Турцией, но и развитой инфраструктурой на выбранном направлении.