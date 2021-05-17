В Турцию вернулась нормальная жизнь после локдауна

Власти Турции 29 апреля объявили в стране полны локдаун из-за ситуации с COVID-19. Ограничения были введены до 05:00 понедельника, 17 мая.

В Турции с отменой локдауна граждане возвращаются к привычной жизни

До сегодняшнего дня жители турецких городов могли покидать свои дома для посещения продуктовых магазинов и аптек. Также с 10:00 до 17:00 граждане Турции могли посещать врачей и выгуливать домашних животных.

Теперь со снятием ограничений улицы Анкары наполнились людьми, увеличилось движение автотранспорта. В воскресенье, 16 мая, число выявленных коронавирусных больных в Турции составило 10 512 человек, что в шесть раз ниже максимума, зафиксированного 16 апреля, когда COVID-19 заразились 63 082 человека.

МВД Турции сообщили о постепенном снятии ограничений. Комендантский час сохранится до 1 июня, а по субботам и воскресеньям будет действовать круглосуточный комендантский час. Также по выходным продуктовые магазины будут работать с 10:00 до 17:00, междугородние поездки могут осуществляться в то время, когда не действует комендантский час. Посетить рестораны и кафе не удастся, но они будут работать на вынос.

Рынки, ТРЦ и магазины, продающие одежду и хозтовары, по будням будут работать с 10:00 до 20:00. На улицу гражданам старше 65 лет разрешается выходить с 10:00 до 14:00, но от ограничений освобождены получившие две дозы вакцины турки. Также гражданам младше 18 и старше 65 лет запрещено ездить на общественном транспорте.