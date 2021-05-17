Мошенники обманывают россиян при планировании отпуска

Российских туристов предостерегли от новых уловок мошенников при бронировании туров и покупки авиабилетов. Об этом сообщает "Москва 24".

Одним из самых популярных видов мошенничества стало создание фейковых сайтов, которые с точностью копируют известные онлайн-сервисы для бронирования жилья в отпуске.

Так, при бронировании отеля злоумышленники предлагают оплатить отель на месте, но упоминают, что объект размещения имеет право заморозить нужную сумму на банковской карте. После подтверждения резерва деньги списываются, а в ответ приходит сообщение о технической ошибке.

Еще один способ обмана – продажа несуществующих билетов. Аферисты отправляют на почту маршрутную квитанцию, но ее номера нет ни на одном сайте, с помощью которого можно проверить подлинность документа.