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Россиян предостерегли от новых уловок мошенников при планировании отпуска

Мира Маркина
3 часа назад
Российских туристов предостерегли от новых уловок мошенников при бронировании туров и покупки авиабилетов. Об этом сообщает "Москва 24".
Мошенники обманывают россиян при планировании отпуска
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Одним из самых популярных видов мошенничества стало создание фейковых сайтов, которые с точностью копируют известные онлайн-сервисы для бронирования жилья в отпуске.
Так, при бронировании отеля злоумышленники предлагают оплатить отель на месте, но упоминают, что объект размещения имеет право заморозить нужную сумму на банковской карте. После подтверждения резерва деньги списываются, а в ответ приходит сообщение о технической ошибке.
Еще один способ обмана – продажа несуществующих билетов. Аферисты отправляют на почту маршрутную квитанцию, но ее номера нет ни на одном сайте, с помощью которого можно проверить подлинность документа.
Подобным образом мошенники действуют при покупке туров. За несколько месяцев создаются сайты турагентств, идет активная продажа путевок, но перед самым вылетом веб-страницы оказываются заблокированными. Наиболее популярным направлением для обмана стала Абхазия.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что мошенники научились обманывать при помощи WhatsApp.
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