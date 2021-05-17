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Названы новые виды обмана при планировании отпуска

Lenta.ru
36 минут назад
Российских туристов предупредили о новых схемах обмана при бронировании туров и покупки авиабилетов. Об этом сообщает «Москва 24».
Названы новые виды обмана при планировании отпуска
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, одним из самых популярных видов мошенничества при планировании путешествия стало создание фейковых сайтов, почти полностью копирующих известные онлайн-сервисы для поиска жилья в отпуске.
Например, при бронировании отеля злоумышленники предлагают оплатить проживание уже на месте, однако упоминают, что объект размещения имеет право заморозить нужную сумму на банковской карте. После подтверждения резерва деньги списываются, а в ответ приходит сообщение о технической ошибке.
Другой способ обмана — продажа несуществующих авиабилетов. Уточняется, что аферисты могут отправить на почту маршрутную квитанцию, но ее номера не будет ни одном сайте, с помощью которого можно проверить подлинность документа.
Аналогичным образом мошенники действуют при покупке туров. За несколько месяцев создаются сайты турагентств, идет активная продажа путевок, однако непосредственно перед вылетов веб-страницы оказываются заблокированными. Отмечается, что наиболее популярным направлением для обмана стала Абхазия.
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