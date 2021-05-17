Названы новые виды обмана при планировании отпуска

Российских туристов предупредили о новых схемах обмана при бронировании туров и покупки авиабилетов. Об этом сообщает «Москва 24».

Так, одним из самых популярных видов мошенничества при планировании путешествия стало создание фейковых сайтов, почти полностью копирующих известные онлайн-сервисы для поиска жилья в отпуске.

Например, при бронировании отеля злоумышленники предлагают оплатить проживание уже на месте, однако упоминают, что объект размещения имеет право заморозить нужную сумму на банковской карте. После подтверждения резерва деньги списываются, а в ответ приходит сообщение о технической ошибке.

Другой способ обмана — продажа несуществующих авиабилетов. Уточняется, что аферисты могут отправить на почту маршрутную квитанцию, но ее номера не будет ни одном сайте, с помощью которого можно проверить подлинность документа.