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Россиянка переехала в Турцию и сравнила Анталью с Сочи

Мира Маркина
1 час назад
Россиянка, переехавшая в Турцию, рассказала, чем Анталья лучше Сочи. Своим мнением девушка поделилась на платформе "Яндекс. Дзен".
Россиянка переехала в Турцию и сравнила Анталью с Сочи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам автора, в первую очередь курорты отличаются ландшафтом. Передвигаться по Анталье пешком или на машине гораздо комфортнее, чем в Сочи, поскольку турецкий курорт окружен только горами, в то время как российский построен на холмах.
Среди минусов Сочи блогер также выделила грязное и пахнущее тиной море, в котором можно словить бактериальную инфекцию.
Кроме того, россиянка вспомнила, что в Анталье фрукты и овощи в разы дешевле. В заключение, автор сравнила стоимость жилья в городах:
"В Сочи просто космические цены на покупку и аренду жилья. Для примера, сейчас в Анталии мы снимаем большую трехкомнатную квартиру в пешей доступности от моря и платим за нее всего 24 тысячи рублей".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что билеты в Сочи подешевели после окончания майских праздников.
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