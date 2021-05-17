Россиянка переехала в Турцию и сравнила Анталью с Сочи

По словам автора, в первую очередь курорты отличаются ландшафтом. Передвигаться по Анталье пешком или на машине гораздо комфортнее, чем в Сочи, поскольку турецкий курорт окружен только горами, в то время как российский построен на холмах.
Среди минусов Сочи блогер также выделила грязное и пахнущее тиной море, в котором можно словить бактериальную инфекцию.
Кроме того, россиянка вспомнила, что в Анталье фрукты и овощи в разы дешевле. В заключение, автор сравнила стоимость жилья в городах:
"В Сочи просто космические цены на покупку и аренду жилья. Для примера, сейчас в Анталии мы снимаем большую трехкомнатную квартиру в пешей доступности от моря и платим за нее всего 24 тысячи рублей".