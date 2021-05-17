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Переехавшая в Турцию россиянка сравнила Анталью с Сочи

Lenta.ru
2 часа назад
Российская путешественница, переехавшая жить в Турцию, назвала преимущества города Анталья над Сочи. О своих наблюдениях она написала в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Переехавшая в Турцию россиянка сравнила Анталью с Сочи
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, по словам автора публикации, в первую очередь курорты отличаются ландшафтом. Она уточнила, что передвигаться по Анталье пешком или на машине комфортнее, чем в Сочи, поскольку она только окружена горами, в то время как российский город построен на холмах.
Кроме того, среди минусов Сочи блогерша перечислила грязное и пахнущее тиной море, в котором есть возможность словить бактериальную инфекцию.
Вдобавок путешественница заметила, что Анталья лучше Сочи из-за свежих и дешевых фруктов и овощей. Кроме того, она обратила внимание на стоимость жилья в городах.
«В Сочи просто космические цены на покупку и аренду жилья. Для примера, сейчас в Анталии мы снимаем большую трехкомнатную квартиру в пешей доступности от моря и платим за нее всего 24 тысячи рублей», — заключила она.
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