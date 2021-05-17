Переехавшая в Турцию россиянка сравнила Анталью с Сочи

Так, по словам автора публикации, в первую очередь курорты отличаются ландшафтом. Она уточнила, что передвигаться по Анталье пешком или на машине комфортнее, чем в Сочи, поскольку она только окружена горами, в то время как российский город построен на холмах.
Кроме того, среди минусов Сочи блогерша перечислила грязное и пахнущее тиной море, в котором есть возможность словить бактериальную инфекцию.
Вдобавок путешественница заметила, что Анталья лучше Сочи из-за свежих и дешевых фруктов и овощей. Кроме того, она обратила внимание на стоимость жилья в городах.