Россиянам предложат «германский формат» отдыха в Турции

Турция планирует представить России новый формат отдыха в Турции, аналогичный тому, что был предложен путешественникам из Германии. Об этом сообщает издание Milliyet.

Так, согласно информации источника, с 17 мая страна постепенно начнет снимать введенные из-за вспышки коронавируса ограничения. Кроме того, государство заинтересовано в том, чтобы привлекать иностранных туристов, в том числе россиян, и делать безопасным их пребывание на курортах.