Россиянам предложат «германский формат» отдыха в Турции

Турция планирует представить России новый формат отдыха в Турции, аналогичный тому, что был предложен путешественникам из Германии. Об этом сообщает издание Milliyet.
Так, согласно информации источника, с 17 мая страна постепенно начнет снимать введенные из-за вспышки коронавируса ограничения. Кроме того, государство заинтересовано в том, чтобы привлекать иностранных туристов, в том числе россиян, и делать безопасным их пребывание на курортах.
В связи с этим власти подготовят специальный документ, который будет представлен в Москве. Согласно ему, в Турции постараются поддерживать санитарно-эпидемиологические стандарты на высоком уровне на тех курортах, в которых больше всего заинтересованы россияне — например, Эгейский и Средиземноморский регионы.