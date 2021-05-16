Каждый пятый россиянин готов привиться ради поездки

Стало известно, как россияне будут действовать, если вакцинация против коронавируса станет единственным способом поехать за границу.
Онлайн-сервис по поиску работы SuperJob 13 и 14 мая провел опрос среди респондентов, которые еще не привились от COVID-19, при этом представляют экономически активное население России старше 18 лет. Результаты приводит РИА Новости.
Оказалось, что 20% опрошенных заявили, что если вакцинация станет единственной возможностью выехать за рубеж, то они непременно сделают прививку, а 18% "сделают прививку в любом случае". При этом 42% респондентов не желают вакцинироваться, а 20% пока не определились.
Любопытно, что мужчины больше готовы прививаться, чем женщины.
Тех, кто будет вакцинироваться в любом случае, больше всего среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей (25%). Среди тех, кто зарабатывает от 50 до 80 тысяч рублей, готовы вакцинироваться 18%. В группе с доходом до 50 тысяч рублей готовы сделать прививку 16% опрошенных.