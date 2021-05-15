Стюардесса рассказала о секретной проверке экипажа

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани рассказала своим подписчикам в TikTok, как проходят секретную проверку перед полётом члены экипажа. Благодаря таким роликам девушка стала достаточно популярна в соцсетях — у неё более 15,2 млн подписчиков.

Итак, по словам бортпроводницы, в большинстве крупных аэропортов существует специальная система досмотра для членов экипажа, которая называется Known Crew Member. По сути, это сокращённый вид контроля, который избавляет от необходимости проходить полный досмотр.

Такой вариант стал возможен благодаря очень жёсткому отбору пилотов и стюардесс при приёме на работу. Каждого члена экипажа тщательно проверяют, кроме того, он сдаёт отпечатки пальцев.

Однако бывают моменты, когда и стюардессы проходят простой контроль вместе со всеми путешественниками. Но обычно это выборочный контроль.