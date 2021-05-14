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Греция отменила ограничения на въезд для российских туристов

Lenta.ruиещё 3
3 часа назад
Греция отменила прохождение карантина и ограничение по количеству на въезд в страну для российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости.
Греция отменила ограничения на въезд для россиян
Фото: © fotolia.com/ Tkachuk© fotolia.com/ Tkachuk
Для въезда в страну россиянам потребуется только сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Помимо этого, границу разрешается пересекать со справкой о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител в организме.
Отмечается, что по прилету туристы могут пройти выборочное тестирование на COVID-19. Если результаты анализа окажутся положительными — путешественников поместят на двухнедельный карантин.
Также всем прибывающим в Грецию необходимо заполнить за день до въезда в страну электронную анкету PLF (Passenger Locator Form), указав в ней свои контактные данные. Наличие и достоверность документа могут проверить сотрудники аэропорта.
Помимо этого, россияне могут въехать в Грецию любым транспортом через все действующие пункты пропуска — раннее ограничение по девяти доступным аэропортам и квота на въезд в страну в четыре тысячи человек в неделю отменены.
С 14 мая Греция отменила ограничения на въезд и открыла внешние границы для всех туристов, в том числе россиян. Министр туризма Харис Теохарис объявил о том, что страна готова принимать иностранных путешественников и обеспечивать им безопасный отдых.
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