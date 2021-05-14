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Россияне назвали альтернативы перегруженным туристами отечественным курортам

Lenta.ru
3 часа назад
Россиянам перечислили альтернативные места для летнего отдыха в стране. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Россияне назвали альтернативы перегруженным курортам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Специалисты отметили, что черноморское побережье в предстоящем сезоне будет перегружено отечественными туристами. По данным онлайн-сервиса, все популярные направления для отдыха уже заняты на 80 процентов, поэтому путешественники открывают для себя новые варианты для проведения отпуска в России.
Согласно данным бронирования жилья, самой популярной альтернативой прибрежным курортам стала республика Марий Эл. Туда отправятся в отпуск 42 процента опрошенных. Второе место занял Дагестан, куда поедут 12 процентов респондентов, а за ним следует Мурманск — его выбрали 10 процентов.
Также в десятку направлений внутри страны, которые туристы рассматривают для летнего отдыха, вошли Республика Коми, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Камчатка.
Ранее в мае сообщалось, что траты россиян на отпуск внутри страны выросли в десять раз. Так, оборот авиабилетов на майские праздники вырос на 986 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а количество покупок увеличилось почти в четыре раза.
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