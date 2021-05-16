"Официантки в небе": стюардесса развенчала мифы о работе

Российская стюардесса Юлия в своем Instagram под ником @oh_juliaaaa рассказала о том, что многие пассажиры напрасно недооценивают работу стюардесс. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Фото: @oh_juliaaaa@oh_juliaaaa
Девушка отметила, что некоторые люди пренебрежительно относятся к бортпроводникам (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.):
"Стюардессы - официантки в небе
Разве они ещё что-то умеют?
Частенько слышу от людей, непосвящённых в авиацию. Набираю глубокий вдоооооох, и ... выдыхаю".
Юлия призналась, что пассажиры действительно видят далеко не все, чем на самом деле занимаются стюардессы:
"И эта малая часть, как правило, ограничивается помощью в популярном квесте «впихнуть невпихуемое». Это когда в багаже улетающих - вещей больше, чем впечатлений от поездки. Либо игра в ориентирование с поиском кресла, когда два ряда самолёта вдруг превращаются в лабиринт Минотавра.
Ещё пассажиры видят, как миловидная девушка с красной помадой предлагает курицу или рыбу, и заботливо кладёт дольку сочного лимона в стаканчик с густым томатным".
Далее россиянка перечислила несколько профессий, которыми приходится овладевать всем бортпроводникам:
"Спасатель: все бортпроводники проходят обучение по аварийно - спасательной подготовке, и готовы к эвакуации в любой момент.
Врач: на курсах оказания первой помощи меня учили даже роды на борту принимать. И в истории Аэрофлота был такой случай!".
Юлия также отметила, что стюардессам нередко нужно брать на себя роль психолога:
"Аэрофобы, деструктивные пассажиры, люди с манией величия, желающие поскорее перепрыгнуть в бизнес класс, рыдающие парни и девушки, от горечи расставаний перепившие «горячительного» и решающие заявить на весь салон о своей печали - кого только не встретишь на борту! Благодаря психологическим техникам, которые мы изучали на курсах, знаю как найти подход к каждому".
В завершение поста девушка вспомнила, что каждый член экипажа должен уметь бороться с огнем:
"Знали, что самолёт может полностью сгореть за 90 секунд? Каждая стюардесса умеет тушить пожар. И для оттачивания этого навыка, мы тренируемся в условиях с настоящим огнём".