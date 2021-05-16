"Официантки в небе": стюардесса развенчала мифы о работе

Российская стюардесса Юлия в своем Instagram под ником @oh_juliaaaa рассказала о том, что многие пассажиры напрасно недооценивают работу стюардесс. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: @oh_juliaaaa @oh_juliaaaa

Девушка отметила, что некоторые люди пренебрежительно относятся к бортпроводникам (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.):

"Стюардессы - официантки в небе

Разве они ещё что-то умеют?

Частенько слышу от людей, непосвящённых в авиацию. Набираю глубокий вдоооооох, и ... выдыхаю".

Юлия призналась, что пассажиры действительно видят далеко не все, чем на самом деле занимаются стюардессы:

"И эта малая часть, как правило, ограничивается помощью в популярном квесте «впихнуть невпихуемое». Это когда в багаже улетающих - вещей больше, чем впечатлений от поездки. Либо игра в ориентирование с поиском кресла, когда два ряда самолёта вдруг превращаются в лабиринт Минотавра.

Ещё пассажиры видят, как миловидная девушка с красной помадой предлагает курицу или рыбу, и заботливо кладёт дольку сочного лимона в стаканчик с густым томатным".

Далее россиянка перечислила несколько профессий, которыми приходится овладевать всем бортпроводникам:

"Спасатель: все бортпроводники проходят обучение по аварийно - спасательной подготовке, и готовы к эвакуации в любой момент.

Врач: на курсах оказания первой помощи меня учили даже роды на борту принимать. И в истории Аэрофлота был такой случай!".

Юлия также отметила, что стюардессам нередко нужно брать на себя роль психолога:

"Аэрофобы, деструктивные пассажиры, люди с манией величия, желающие поскорее перепрыгнуть в бизнес класс, рыдающие парни и девушки, от горечи расставаний перепившие «горячительного» и решающие заявить на весь салон о своей печали - кого только не встретишь на борту! Благодаря психологическим техникам, которые мы изучали на курсах, знаю как найти подход к каждому".

В завершение поста девушка вспомнила, что каждый член экипажа должен уметь бороться с огнем: