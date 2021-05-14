«Больно смотреть»: россиянка рассказала о поездке в Египет

Российская туристка съездила на один день в Каир и описала город фразой «больно смотреть». Об этом она написала на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка поехала в Шарм-эль-Шейх, и за сутки до возвращения на родину решила посмотреть на столицу Египта. Туристка отметила жаркую погоду и раскаленный воздух в городе, которые сделали поездку физически тяжелой.

Кроме того, она рассказала о жутких жилищных условиях местных. Больше всего ее поразили трущобы, где ветхие дома стоят настолько близко друг к другу, что «можно через окно друг к другу в гости ходить».

«Очень много нищих, попрошаек, мелких жуликов и босоногих, голодных детей, у которых недетский взгляд», — вспоминает автор.

Также путешественница ужаснулась антисанитарией на рынках возле дорог. Там рядом с импровизированными прилавками из телег, на которых разложены мясо рыба и овощи, ездят машины.

Разочарование девушки вызвали и знаменитые египетские пирамиды, а именно обилие торговцев, которые настойчиво предлагают развлечения за деньги. Достопримечательность не впечатлила автора из-за грязи, истощенных животных вокруг и палящего солнца.