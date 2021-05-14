Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Пассажиры раскупили билеты на рейс «в никуда» в рекордно короткие сроки

Lenta.ruиещё 3
4 часа назад
Пассажиры раскупили авиабилеты на рейс австралийского перевозчика Qantas к Луне за рекордно короткое время. Об этом сообщает CNN.
Билеты на рейс «в никуда» раскупили в рекордно короткие сроки
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Как уточняет источник, бронь всего рейса была закрыта за 2,5 минуты, после чего персоналу компании пришлось создать лист ожидания.
Уточняется, что полет «в никуда», как назвали его в Qantas, будет длиться три часа. Самолет вылетит из Сиднея, пролетит над городом, а затем поднимется над облаками, чтобы показать пассажирам лунное затмение, и вернется обратно в аэропорт.
Также сообщается, что авиакомпания сотрудничает с астрономом Ванессой Мосс (Dr. Vanessa Moss) по разработке оптимальной траектории полета над Тихим океаном. Она будет на борту в день полета и расскажет путешественникам все о суперлунии.
11 мая австралийская авиакомпания Qantas предложила туристам полюбоваться Луной во время полета на самолете и объявила продажу билетов на рейс «в никуда». Так, пассажиры смогут понаблюдать за полным лунным затмением на высоте 13 километров.
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители