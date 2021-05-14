Билеты на рейс «в никуда» раскупили в рекордно короткие сроки

Пассажиры раскупили авиабилеты на рейс австралийского перевозчика Qantas к Луне за рекордно короткое время. Об этом сообщает CNN.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Как уточняет источник, бронь всего рейса была закрыта за 2,5 минуты, после чего персоналу компании пришлось создать лист ожидания.

Уточняется, что полет «в никуда», как назвали его в Qantas, будет длиться три часа. Самолет вылетит из Сиднея, пролетит над городом, а затем поднимется над облаками, чтобы показать пассажирам лунное затмение, и вернется обратно в аэропорт.

Также сообщается, что авиакомпания сотрудничает с астрономом Ванессой Мосс (Dr. Vanessa Moss) по разработке оптимальной траектории полета над Тихим океаном. Она будет на борту в день полета и расскажет путешественникам все о суперлунии.