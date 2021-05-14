Греция открыла границы для россиян

Греция в пятницу, 14 мая, открыла границы, в том числе для туристов - они не будут обязаны проходить карантин, сообщает РИА "Новости".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Министерство туризма обещает туристам безопасный отдых, все введенные полгода назад ограничения были отменены. Также были сняты ограничения для граждан Греции на перемещения между регионами, а также открыты музеи.

Однако для граждан России пока нет возможности попасть на греческие курорты, так как пока руководство российской авиации не дало разрешения на чартерные и регулярные рейсы в Грецию.

"Регулярное сообщение лишь частично возобновлено. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва-Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова. В соответствии с решением оперативного штаба возобновлено воздушное сообщение по маршруту Москва - Афины",