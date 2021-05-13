Россиянка рассказала об обстановке на курортах Египта

За годы отсутствия массового туризма из России в Египет отзывы о местных курортах значительно устарели. А ведь время не стоит на месте, и многое могло измениться в худшую или лучшую сторону. Недавно вернувшаяся из страны пирамид россиянка поделилась актуальным опытом отдыха в Египте.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Пугают досмотром в аэропорту

Напомним, что авиасообщение с Египтом было прекращено 5,5 лет назад после взорвавшейся бомбы на борту с российскими пассажирами, летевшими из Хургады. Поэтому туристок пугают очень тщательным досмотром. Однако, по словам россиянки, сильного досмотра в аэропорту не было – чемоданы не проверяли, и даже не заставляли включать ноутбук.

Пугают невыносимой жарой

Россиянка путешествовала со своей семьей в начале мая, когда в Хургаде дневная температура держалась около +40 градусов. По ее словам, сильной жары она не почувствовали и практически не потела, поскольку в Египте нет сильной влажности. Она отмечает, что при такой же жаре в Турции было очень тяжело.

Пугают невкусной едой в отеле

Практически все отели рассчитаны на европейских туристов и еду там готовят под их вкусы. Поэтому старые отзывы о том, что все острое и пряное, не являются правдой. Россиянка отметила, что питание в ее отеле оказалось очень разнообразным, и можно было найти блюдо на любой вкус.

Пугают обманом и приставанием местных

По словам россиянки, они спокойно гуляли с семьей по улицам и даже по большому базару – приставания были на уровне тех, которые происходят на российских рынках. Однако в Каире, на экскурсиях по пирамидам все-таки появляются попрошайки, которые могут приставать. Кроме того, нужно быть внимательным, чтобы не быть обманутым. Например, за фотографию верхом на верблюде могут попросить одну сумму, а потом еще попросить доплатить, чтобы помочь вам слезть с него.

Пугают локдауном

Не стоит забывать, что в мире все еще буйствует коронавирус и во многих странах существуют ограничения, связанные с ним. По словам россиянки, она не увидела признаков каких-то ограничений. Более того, в отеле ей сказали, что туристов возможные ограничения не касаются.