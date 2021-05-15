Три незаменимых совета для долгого путешествия на авто

Чем ближе лето, тем больше туристов решаются отправиться в путешествие на собственном автомобиле. У такой поездки есть масса плюсов, но чтобы сделать ее максимально комфортной, следует соблюдать ряд правил. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Возьмите сумку-холодильник
Во-первых, она пригодится для хранения еды, которой лучше запастись впрок – никогда не знаешь, когда поешь в следующий раз. Во-вторых, что может быть лучше охлаждающего напитка после нескольких часов дороги по жаре?
Надежный попутчик
В долгой дороге рядом с вами должен быть человек, который не расклеится, если вдруг пробьет колесо или вы собьетесь с пути. Ваши цели поездки должны совпадать – это поможет избежать конфликтов. А еще в идеале у попутчика должны быть водительские права, чтобы он мог сесть за руль в непредвиденной ситуации.
Оффлайн-карты
Большинство автомобилистов пользуются онлайн-навигаторами. Вот только в самый неподходящий момент вы можете оказаться на участке дороги, где не будет ловить Интернет. В этом случае выручит приложение с оффлайн-картой: все, что нужно, – до отъезда загрузить карту нужного региона.