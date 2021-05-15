Три незаменимых совета для долгого путешествия на авто

Чем ближе лето, тем больше туристов решаются отправиться в путешествие на собственном автомобиле. У такой поездки есть масса плюсов, но чтобы сделать ее максимально комфортной, следует соблюдать ряд правил. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Возьмите сумку-холодильник

Во-первых, она пригодится для хранения еды, которой лучше запастись впрок – никогда не знаешь, когда поешь в следующий раз. Во-вторых, что может быть лучше охлаждающего напитка после нескольких часов дороги по жаре?

Надежный попутчик

В долгой дороге рядом с вами должен быть человек, который не расклеится, если вдруг пробьет колесо или вы собьетесь с пути. Ваши цели поездки должны совпадать – это поможет избежать конфликтов. А еще в идеале у попутчика должны быть водительские права, чтобы он мог сесть за руль в непредвиденной ситуации.

Оффлайн-карты