Посадку самолета со сломанным шасси сняли на видео

Аварийная посадка самолета авиакомпании Qantas с неисправным шасси в аэропорту Брисбена попала на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Пилот самолета с 64 пассажирами на борту, который вылетел из Ньюкасла, попросил предоставить аварийную посадку из-за неисправности шасси лайнера в аэропорту Брисбена, Австралия.

На ролике можно услышать, как бортпроводницы просят пассажиров «пригнуться» и «опустить лицо вниз», а также звук, сигнализирующий о внештатной ситуации на борту.