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Посадку самолета со сломанным шасси сняли на видео

Мария Грибова
54 минуты назад
Аварийная посадка самолета авиакомпании Qantas с неисправным шасси в аэропорту Брисбена попала на видео. Об этом сообщает Daily Mail.
Пилот самолета с 64 пассажирами на борту, который вылетел из Ньюкасла, попросил предоставить аварийную посадку из-за неисправности шасси лайнера в аэропорту Брисбена, Австралия.
На ролике можно услышать, как бортпроводницы просят пассажиров «пригнуться» и «опустить лицо вниз», а также звук, сигнализирующий о внештатной ситуации на борту.
Стоит отметить, что самолет благополучно приземлился в аэропорту. Сообщений о травмах пассажиров и членов экипажа не поступало.
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