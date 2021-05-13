Посадку самолета со сломанным шасси сняли на видео

Аварийная посадка самолета авиакомпании Qantas с неисправным шасси в аэропорту Брисбена попала на видео. О ролике, снятом из салона лайнера, и подробностях инцидента сообщает Daily Mail.

В четверг, 13 мая, пилот самолета с 64 пассажирами на борту, вылетевший из Ньюкасла, попросил предоставить аварийную посадку в аэропорту Брисбена (Австралия). Отмечается, что члены экипажа заметили неисправность шасси лайнера и приняли решение об экстренной посадке.

На кадрах, снятых одним из очевидцев, слышно, как стюардессы громко просят пассажиров «пригнуться» и «опустить лицо вниз». На видео также попал звук самолета, сигнализирующий о внештатной ситуации на борту.