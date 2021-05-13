Перечислены бюджетные места отдыха по России

Российские туристы назвали наиболее бюджетные направления для отдыха внутри страны.

Одними из наиболее финансово доступных направлений оказались небольшие поселки и города на побережье Черного моря и вблизи Азовского. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip.

37% респондентов заявили, что в России можно найти дешевые места для отпуска. Кроме черноморских курортов они перечислили Дагестан и города Кавказских Минеральных Вод.

21% опрошенных уверены, что с нынешними ценами на отдых реально лишь остаться дома или уехать на дачу.