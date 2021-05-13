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Туристы перечислили самые бюджетные места отдыха в России

Стелла Шмель
3 часа назад
Российские туристы назвали наиболее бюджетные направления для отдыха внутри страны.
Перечислены бюджетные места отдыха по России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Одними из наиболее финансово доступных направлений оказались небольшие поселки и города на побережье Черного моря и вблизи Азовского. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip.
37% респондентов заявили, что в России можно найти дешевые места для отпуска. Кроме черноморских курортов они перечислили Дагестан и города Кавказских Минеральных Вод.
21% опрошенных уверены, что с нынешними ценами на отдых реально лишь остаться дома или уехать на дачу.
5% считают, что если границы откроют, то самые дешевые путевки будет предлагать Турция. А 3% надеются на открытие Греции и дешевые путевки туда. Еще по 2% процента опрошенных для бюджетного отдыха за рубежом указывали Абхазию, Кипр и Египет.
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