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Названо условие снижения цен на российских курортах

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад
Стоимость отдыха на российских курортах будет оставаться высокой до тех пор, пока Россия не возобновит регулярное авиасообщение с Турцией и Египтом. Такое условия снижения цен на отпуск по отечественным направлениям назвал член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Александр Мкртчян, сообщает «Москва 24».
Названо условие снижения цен на российских курортах
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»Ирина Бужор / «Коммерсантъ»
Эксперт предположил, что стоимость отдыха на российских направлениях — в Крыму и Краснодарском крае — продолжит повышаться, пока у туристов не будет альтернативного выбора для поездок. Отмечается, что рост цен наблюдается как на отели, так и на авиаперелеты.
«Мы видели на майских праздниках, когда билет Москва — Симферополь, условно говоря, стоил две тысячи рублей, стал стоить 12 тысяч рублей, подорожание на 600 процентов», — отметил спикер.
Мкртчян также спрогнозировал, что в случае, если турецкие или египетские курорты не откроются для россиян в летнем сезоне, туристический поток на отечественные курорты может достигнуть 85 или даже 100 процентов.
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