Названо условие снижения цен на российских курортах

Стоимость отдыха на российских курортах будет оставаться высокой до тех пор, пока Россия не возобновит регулярное авиасообщение с Турцией и Египтом. Такое условия снижения цен на отпуск по отечественным направлениям назвал член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Александр Мкртчян, сообщает «Москва 24».

Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ» Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Эксперт предположил, что стоимость отдыха на российских направлениях — в Крыму и Краснодарском крае — продолжит повышаться, пока у туристов не будет альтернативного выбора для поездок. Отмечается, что рост цен наблюдается как на отели, так и на авиаперелеты.

«Мы видели на майских праздниках, когда билет Москва — Симферополь, условно говоря, стоил две тысячи рублей, стал стоить 12 тысяч рублей, подорожание на 600 процентов», — отметил спикер.