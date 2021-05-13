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Россиянам назвали способ бюджетно отдохнуть 10 дней на море

Lenta.ruиещё 3
4 часа назад
Эксперты туристической отрасли назвали россиянам способ отдохнуть 10 дней на море за 23 тысячи рублей в конце мая-начале июня. Список самых бюджетных направлений для путешествий представлен на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Россиянам назвали способ бюджетно отдохнуть 10 дней на море
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, по данным аналитиков, дешевле всего отпуск в это время года обойдется на курортах Крыма. Тур на 10 ночей с перелетом на двоих можно приобрести за 22,9 тысячи рублей.
За Крымом следует ряд других прибрежных российских направлений. Например, Абхазия, где отдых с 10-дневным размещением будет стоить 26 тысяч рублей, или Сочи — 28 тысяч рублей за тур на двоих с авиаперелетом.
Кроме того, в список бюджетных направлений вошли Анапа, Санкт-Петербург и Алтай. Как отмечают специалисты, в середине мая в Сочи минимальные цены были выше в два раза, при этом в Анапе стоимость сохранилась почти на том же уровне.
Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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