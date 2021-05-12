Дверь самолета отвалилась на взлете и напугала туристов

Дверь аварийного выхода в самолете американской авиакомпании Boutique Airlines оторвалась во время взлета. Об этом сообщает издание The Independent.
Инцидент произошел в аэропорту города Миннеаполис, когда небольшой восьмиместный летательный аппарат выруливал на взлетно-посадочную полосу.
«Я услышал громкий хлопок, и дверь просто отлетела, послышался и шум, ветер. Я даже не видел, как мою сумку доставали обратно»,
— рассказал о происшествии пассажир рейса Том Йон, чей чемодан выпал из воздушного судна вместе с дверью.
Также он отметил, что самолет взлетал со скоростью 160 километров в час.
«Если бы в нем сидел человек с ребенком на коленях, я не знаю, что бы произошло»,
По сообщением комиссии аэропорта, полет был прерван, а дверь убрана со взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента никто не пострадал.