Дверь самолета отвалилась на взлете и напугала туристов

Дверь аварийного выхода в самолете американской авиакомпании Boutique Airlines оторвалась во время взлета. Об этом сообщает издание The Independent.

Инцидент произошел в аэропорту города Миннеаполис, когда небольшой восьмиместный летательный аппарат выруливал на взлетно-посадочную полосу.

«Я услышал громкий хлопок, и дверь просто отлетела, послышался и шум, ветер. Я даже не видел, как мою сумку доставали обратно»,

— рассказал о происшествии пассажир рейса Том Йон, чей чемодан выпал из воздушного судна вместе с дверью.

Также он отметил, что самолет взлетал со скоростью 160 километров в час.

«Если бы в нем сидел человек с ребенком на коленях, я не знаю, что бы произошло»,

— добавил он.