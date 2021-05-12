Германия ослабит ограничения для въезда туристов

Власти Германии ослабят ограничения для въезда в страну туристов. Вакцинированные и переболевшие коронавирусом смогут пересечь границу по упрощенным правилам. Об этом сообщает Der Spiegel.

С 13 мая путешественники, уже переболевшие COVID-19 или прошедшие вакцинацию, смогут не сдавать ПЦР-тест при въезде в страну и не соблюдать двухнедельный карантин.

Кроме того, изоляцию смогут не соблюдать туристы, которые сдали тест на антитела не более чем за 48 часов до прилета или ПЦР-тест сроком до 72 часов. Пройти карантин должны только приезжающие из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.