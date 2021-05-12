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Германия ослабит ограничения для въезда туристов

Анна Арсеньева
4 часа назад
Власти Германии ослабят ограничения для въезда в страну туристов. Вакцинированные и переболевшие коронавирусом смогут пересечь границу по упрощенным правилам. Об этом сообщает Der Spiegel.
Германия ослабит ограничения для въезда туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
С 13 мая путешественники, уже переболевшие COVID-19 или прошедшие вакцинацию, смогут не сдавать ПЦР-тест при въезде в страну и не соблюдать двухнедельный карантин.
Однако в Германии на данный момент признают только одобренные европейским регулятором вакцины — BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Российские препараты в этот список не входят.
Кроме того, изоляцию смогут не соблюдать туристы, которые сдали тест на антитела не более чем за 48 часов до прилета или ПЦР-тест сроком до 72 часов. Пройти карантин должны только приезжающие из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
Новости путешествий,Johnson & Johnson,Pfizer,
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