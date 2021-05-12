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Россиянам будут возвращать деньги за поездки по стране до конца года

Lenta.ru
1 час назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о продлении программы туристического кешбэка до конца года. Об этом сообщает ТАСС.
Россиянам будут возвращать деньги за поездки по стране до конца года
Фото: «Коммерсантъ»«Коммерсантъ»
Уточняется, что правительством принято решение продолжить возвращать деньги за поездки по стране. Заявление было сделано политиком на выступлении с отчетом в Государственной Думе.
Он подчеркнул, что представители туристической индустрии в личных беседах с ним не раз отмечали популярность данной программы. Так, к началу мая кешбэком воспользовались один миллион россиян на общую сумму в четыре миллиарда рублей.
Ранее в апреле стало известно о расширении финансирования программы. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил выделить на нее еще 4,7 миллиарда рублей.
Новости путешествий,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Госдума,
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