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Глава турассоциации Европы рассказал, когда могут ввести COVID-паспорта

Стелла Шмель
2 часа назад
Глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс рассказал, когда могут ввести COVID-паспорта. Об этом он сообщил в ходе интервью с РИА Новости.
COVID-паспорта могут ввести уже в июне
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперт выразил надежду, что COVID-сертификаты в Евросоюзе могут быть введены уже в июне 2021 года.
"Я надеюсь, что "зеленые" сертификаты станут цифровыми, что они появятся быстрее, чем в июне",
- сказал он.
Напомним, 17 марта Европейская комиссия представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов. В документе будет содержаться информация о путешественнике в трех возможных вариантах: в документе могут быть данные о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета.
Также Том Дженкинс предположил, когда туризм в Европе сможет вернуться к своей норме.
"Возможно, что сентябрь будет намного лучше, чем в прошлом году. Я думаю, октябрь и ноябрь и даже зимний период могут практически вернуться к норме",
- заявил он.
Новости путешествий,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,
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