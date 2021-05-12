COVID-паспорта могут ввести уже в июне

Эксперт выразил надежду, что COVID-сертификаты в Евросоюзе могут быть введены уже в июне 2021 года.
"Я надеюсь, что "зеленые" сертификаты станут цифровыми, что они появятся быстрее, чем в июне",
- сказал он.
Напомним, 17 марта Европейская комиссия представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов. В документе будет содержаться информация о путешественнике в трех возможных вариантах: в документе могут быть данные о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета.
Также Том Дженкинс предположил, когда туризм в Европе сможет вернуться к своей норме.
"Возможно, что сентябрь будет намного лучше, чем в прошлом году. Я думаю, октябрь и ноябрь и даже зимний период могут практически вернуться к норме",