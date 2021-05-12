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Стюардесса рассказала, как досматривают членов экипажа

Стелла Шмель
3 часа назад
Американская бортпроводница Кэт Камалани, прославившаяся в соцсетях публикацией видео о своей работе, рассказала о том, как проходит проверка безопасности для персонала самолета.
Стюардесса рассказала, как досматривают членов экипажа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В большинстве крупных аэропортов, по ее словам существует специальная система досмотра для членов экипажа — Known Crew Member. Это особая система, которая позволяет не проходить полный досмотр. Для этого нужно показать бейдж и просто открыть сумку для проверки.
Такой вариант досмотра возможен исключительно потому, что каждый член экипажа при приеме на работу проходит полную проверку и предоставляет максимально подробные данные о себе, а также предоставляет отпечатки пальцев.
Но бывают ситуации, что членов экипажа можно увидеть и проходящим чрез обычную систему безопасности вместе с пассажирами. Это, по словам Камалани, означает, что работник был выбран случайным образом для подобной проверки.
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