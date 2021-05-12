Стюардесса рассказала, как досматривают членов экипажа

Американская бортпроводница Кэт Камалани, прославившаяся в соцсетях публикацией видео о своей работе, рассказала о том, как проходит проверка безопасности для персонала самолета.

В большинстве крупных аэропортов, по ее словам существует специальная система досмотра для членов экипажа — Known Crew Member. Это особая система, которая позволяет не проходить полный досмотр. Для этого нужно показать бейдж и просто открыть сумку для проверки.

Такой вариант досмотра возможен исключительно потому, что каждый член экипажа при приеме на работу проходит полную проверку и предоставляет максимально подробные данные о себе, а также предоставляет отпечатки пальцев.