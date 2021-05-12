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Стюардесса рассказала о секретном контроле для бортпроводниц в аэропорту

Lenta.ruиещё 1
5 часов назад
Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани, прославившаяся в соцсетях благодаря историям о своей работе, раскрыла правду о секретной проверке безопасности для персонала воздушного судна. Информацией она поделилась на видео, опубликованном в ее TikTok-аккаунте.
Стюардесса рассказала о секретном контроле для бортпроводниц
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам бортпроводницы, в большинстве крупных аэропортов есть специальная система досмотра для членов экипажа — Known Crew Member. Камалани объяснила, что этот вид контроля лишает необходимости проходить полный досмотр, просто показав специальный бейдж и открыв сумку для проверки.
Кроме того, бортпроводница рассказала, что облегченный вариант стал возможен потому, что при приеме на работу каждый член экипажа проходит серьезную проверку и сдает отпечатки пальцев.
Однако бывают моменты, когда и стюардессы проходят простой контроль вместе со всеми путешественниками.
«Если вы видите, что член экипажа проходит через систему безопасности вместе со всеми, это означает, что он был выбран для этого случайным образом»,
— уточнила Камалани, добавив, что при этом членам экипажа разрешается провозить с собой жидкости в бутылках объемом свыше ста миллилитров.
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