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Редкие фото императорского поезда, в котором жил и путешествовал Николай II

BigPicture.ru
10 часов назад
В 1915–1917 годах императорский поезд стал одной из постоянных резиденций последнего русского императора. В состав этого поезда входил и вагон-салон, в котором 2 марта 1917 года Николай II подписал свое отречение.
Редкие фото императорского поезда, в котором жил и путешествовал Николай II
Фото: BigPicture.ruBigPicture.ru
Правители всегда любили и ценили поезда, а на их обустройство выделялись немалые средства. Посмотрите, как выглядел императорский поезд.
Внутреннее убранство одного из вагонов императорского поезда.
Стены вагона и мебель были обиты тканью, в основном английским кретоном с растительными узорами.
Так выглядела часть интерьера столовой поезда.
Купе в дамском вагоне номер шесть. Тут располагались шесть купе: два великокняжеских, два одноместных для фрейлин, в двухместном купе ехали камеристки императрицы, а шестое предназначалось для прислуги фрейлин.
Купе дамского вагона, в котором, вероятно, жила одна из великих княжон.
Панели, потолки и мебель были сделаны из полированного дуба, древесины грецкого ореха и карельской березы. Полы были покрыты линолеумом и коврами.
Императорский салон, тот самый, в котором Николай II подписал свое отречение.
Строительство императорского поезда проходило с 1894 по 1896 год в Главных автомобильных мастерских Николаевской железной дороги.
После отречения Николая II в марте 1917 года его поезда в течение полугода использовались министрами Временного правительства. После прихода к власти большевиков из императорских вагонов сформировали знаменитый поезд Троцкого.
Большая часть вагонов царского поезда была утрачена в огне гражданской войны. Уцелевшие вагоны погибли в 1941 году, и сегодня на территории России не сохранилось ни одного из подлинных императорских поездов.
Новости путешествий,Николай II,
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