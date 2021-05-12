Редкие фото императорского поезда, в котором жил и путешествовал Николай II

В 1915–1917 годах императорский поезд стал одной из постоянных резиденций последнего русского императора. В состав этого поезда входил и вагон-салон, в котором 2 марта 1917 года Николай II подписал свое отречение.

Правители всегда любили и ценили поезда, а на их обустройство выделялись немалые средства. Посмотрите, как выглядел императорский поезд.

Внутреннее убранство одного из вагонов императорского поезда.

Стены вагона и мебель были обиты тканью, в основном английским кретоном с растительными узорами.

Так выглядела часть интерьера столовой поезда.

Купе в дамском вагоне номер шесть. Тут располагались шесть купе: два великокняжеских, два одноместных для фрейлин, в двухместном купе ехали камеристки императрицы, а шестое предназначалось для прислуги фрейлин.

Купе дамского вагона, в котором, вероятно, жила одна из великих княжон.

Панели, потолки и мебель были сделаны из полированного дуба, древесины грецкого ореха и карельской березы. Полы были покрыты линолеумом и коврами.

Императорский салон, тот самый, в котором Николай II подписал свое отречение.

Строительство императорского поезда проходило с 1894 по 1896 год в Главных автомобильных мастерских Николаевской железной дороги.

После отречения Николая II в марте 1917 года его поезда в течение полугода использовались министрами Временного правительства. После прихода к власти большевиков из императорских вагонов сформировали знаменитый поезд Троцкого.