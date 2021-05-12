Авиапассажирам начислят бонусы за прививку от COVID-19

Людям с прививочным сертификатом предлагается зачислять от 500 до пяти тысяч рублей в денежном эквиваленте на приобретение билета или услуг. Тем самым, уверены в Общероссийском объединении пассажиров, у россиян появится дополнительный стимул к вакцинированию, что должно снизить риски третьей волны коронавируса и ускорить открытие границ.