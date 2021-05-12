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Авиапассажирам предложили начислять бонусы за прививку от коронавируса

Lenta.ru
6 часов назад
Российские авиакомпании могут начать начислять бонусные мили привитым от коронавируса пассажирам. Об этом пишут «Известия».
Авиапассажирам начислят бонусы за прививку от COVID-19
Фото: Арам Нерсесян / Sputnik/РИА НовостиАрам Нерсесян / Sputnik/РИА Новости
Людям с прививочным сертификатом предлагается зачислять от 500 до пяти тысяч рублей в денежном эквиваленте на приобретение билета или услуг. Тем самым, уверены в Общероссийском объединении пассажиров, у россиян появится дополнительный стимул к вакцинированию, что должно снизить риски третьей волны коронавируса и ускорить открытие границ.
Организация считает правильным распространить такую практику на все виды транспорта, от железной дороги до такси и каршеринга. В Минтрансе подтвердили рассмотрение инициативы.
Сегодня в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».
Новости путешествий,Минтранс РФ,газета "Известия",
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