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Трое туристов сорвались в реку в Адыгее

Мир24иещё 4
3 часа назад
В поселке Каменномостский в Адыгее три туриста упали в реку Белая. Специалисты начали обследование места ЧП. Об этом сообщается на портале ГУМЧС России по региону.
В Адыгее в горную реку сорвались трое туристов
Фото: Мир24Мир24
Инцидент случился в районе Хаджохской теснины. Сорвавшихся мужчин ищут спасатели – они обследуют каньон реки.
К поискам подключились и пожарные. Они ищут туристов по берегу ниже по течению.
Ранее в акватории Баренцева моря нашли тела трех рыбаков. Судьба еще трех человек остается не известной.
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