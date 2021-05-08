Зачем в иллюминаторах самолетов делают маленькие отверстия

Наверняка во время полета на самолете вы замечали, что в нижней части иллюминатора находится небольшое отверстие. Оказывается, эта маленькая дырка имеет большое значение для безопасности полета. «Рамблер» расскажет о том, для чего это отверстие предназначено на самом деле.

Выяснилось, что подобная дырка используется для регулирования давления воздуха. Дело в том, что во время набора высоты давление воздуха снаружи самолета падает по сравнению с давлением внутри салона. И следовательно, это повышает нагрузку на иллюминаторы, которые состоят из трех прозрачных пластиковых панелей.

Внутренняя панель служит для тепло- и шумоизоляции и не рассчитана на высокие нагрузки. Внешняя гораздо прочнее внутренней, и служит для того чтобы выдерживать высокое давление. А средняя считается страховкой на тот случай, если с внешним стеклом что-то произойдет.