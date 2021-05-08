Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россияне рассказали, куда поедут на отдых летом

Анна Арсеньева
5 часов назад
Эксперты составили рейтинг самых популярных железнодорожных направлений, куда поедут российские туристы летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Tutu.ru.
Россияне рассказали, куда поедут на отдых летом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Первое место в списке заняла Анапа. Согласно проведенному опросу, на курорте проведут летний отпуск 18% респондентов. Следующим по популярности оказался Санкт-Петербург. В город планируют поехать 16% опрошенных. Третье место в рейтинге досталось Симферополю. Его выбрали 7% россиян.
Кроме того, в десятку популярных также попали Адлер, Лазаревское, Новороссийск, Сочи, Туапсе, Казань и Феодосия.
Туристы из Москвы и Санкт-Петербурга активно также бронируют билеты на лето в Белоруссию и Абхазию.
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители