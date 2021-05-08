Россияне рассказали, куда поедут на отдых летом

Эксперты составили рейтинг самых популярных железнодорожных направлений, куда поедут российские туристы летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Tutu.ru.

Первое место в списке заняла Анапа. Согласно проведенному опросу, на курорте проведут летний отпуск 18% респондентов. Следующим по популярности оказался Санкт-Петербург. В город планируют поехать 16% опрошенных. Третье место в рейтинге досталось Симферополю. Его выбрали 7% россиян.

Кроме того, в десятку популярных также попали Адлер, Лазаревское, Новороссийск, Сочи, Туапсе, Казань и Феодосия.