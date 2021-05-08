В Болгарии начался туристический сезон

Летний туристический сезон начался в мае в Болгарии. По решению Минздрава границы республики открыли для иностранцев, они должны иметь при себе либо справку о вакцинации от коронавируса, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия. Несмотря на это, зарубежные туристы пока не спешат на черноморские пляжи республики, а большинство отелей на побережье в эти майские праздники остались закрытыми.

В интервью ТАСС исполняющая обязанности вице-премьера и главы Минтуризма Марияна Николова подчеркнула, что в список препаратов, одобренных болгарским министерством здравоохранения, включена и российская вакцина "Спутник V", что позволит получившим прививки россиянам наряду с туристами из других стран свободно въехать на территорию страны, предъявив документ о прохождении вакцинации. Она также отметила, что болгарские консульские службы и работающие с Болгарией визовые центры на территории России уже с 5 мая оформляют визы для российских граждан.

"Болгария - одно из ведущих направлений для семейного и детского отдыха, много спортивных команд проводят здесь свои летние тренировочные лагеря. Показателен факт, который отмечают российские туроператоры, активно предлагающие летний отдых в Болгарии, что большая часть туристов, планировавших побывать у нас еще в 2020 году, отложили поездки на нынешнее лето, а не отказались от путешествия. Это показывает, что наше направление имеет своих лояльных российских гостей, оценивающих его преимущества, гостеприимство и разнообразные возможности для отдыха и укрепления здоровья",

- считает Николова.

Говоря о безопасности отдыха в Болгарии, и.о. министра туризма подчеркнула, что в стране быстрыми темпами продолжается массовая вакцинация персонала, работающего в области туризма.

"Более 82 тыс. человек, непосредственно работающих с туристами, в настоящее время вакцинируются, так что к началу активного сезона будут иметь иммунитет к ковиду. Наша цель - гарантировать и спокойствие работающих в области туризма, и спокойствие для туристов, показать, что мы заботимся об их безопасности",

- заверила собеседница.

По словам Николовой, в Болгарии "не заболел ни один из туристов, посетивших страну в прошлом летнем сезоне и нынешней зимой".

"Моим распоряжением еще с 15 марта введены единые противоэпидемические и санитарные правила на всех туристических объектах летнего сезона 2021 года. Меры охватывают места размещения, общественного питания и развлечений, вопросы транспортных перевозок. Правила также регулируют порядок использования морских пляжей, где будет обеспечена необходимая физическая дистанция между гостями", - указала она.

Альтернатива Турции

Представители туристических компаний, которые комментировали начало туристического сезона, выражали надежду, что Болгария может стать для российских туристов реальной альтернативой Турции, авиасообщение с которой Россия приостановила до 1 июня из-за ухудшения эпидемической ситуации. Однако на данный момент полноценного авиасообщения между Россией и Болгарией нет, а восстановление его находится под вопросом.

Крупные туроператоры прямо заявили, что причиной тому - политика болгарских властей. Свою позицию они выразили в открытом письме в адрес правительства и президента республики. Туроператоры предупредили, что из-за политических игр, различных бездоказательных обвинений в адрес России, выдворения дипломатов российские туристы так и не приедут на летний отдых в Болгарию, из-за чего страна рискует понести многомиллионные убытки.

Туристические компании отмечают, что "после того, как Болгария обвинила Россию в шпионаже, все полеты в Болгарию - чартерные и регулярные - были отменены". Они просят болгарские власти предпринять срочные меры по восстановлению нормального сотрудничества между странами.

"Власти должны немедленно отреагировать и сделать перед российской стороной определенные шаги для восстановления полетов и привлечения российских туристов еще нынешним летом, потому что это один из основных туристических рынков. В противном случае из-за действий и высказываний политиков мы не сможем рассчитывать на российских туристов, вопреки существующей золотой возможности",

- указал официальный представитель Болгарской ассоциации отелей и ресторанов Валентин Налбантов.

Начало сезона

Летний сезон 2021 года открылся в Болгарии на Пасху, когда страна традиционно отдыхает. Однако большая часть отелей на болгарском Черноморье так и не начала своей работы, из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений иностранных туристов в стране мало.

По информации телеканала bTV , один из пяти отелей на курорте "Золотые пески", который рискнул открыться на праздники, вместо 400 туристов принял лишь около 50 гостей, в основном болгарских граждан, а с началом рабочих дней там продолжила отдыхать лишь одна пожилая семейная пара из Германии. На других курортах загрузка отелей составила около 5% возможностей.