В каком месте дует самый опасный ветер

«Южак» — редчайшее природное явление встречающееся только на Чукотке. Этот сильный и довольно продолжительный ветер способен свалить с ног взрослого человека. В лучшем случае непогода может длиться несколько часов, а худшем — несколько дней. «Рамблер» расскажет об этом аномальном природном явлении подробнее.

На севере Чукотки, в 640 километрах от столицы округа Анадыря, на побережье Чаунской губы расположен город Певек. В 30-е годы город уверенно рос, пока жители не столкнулись главной особенностью этого места — время от времени город по-настоящему сдувало. Ветер зарождался в горах, расположенных поблизости от побережья. Спускаясь со скованных льдом горных вершин, в центре которых находилась знаменитая Пахучая гора, ветер разгонялся до скорости 15 метров в секунду, а по пути следования воздушного потока возникали спонтанные вихри. В некоторых случаях ветер достигал скорости 80 метров в секунду, и со всей силой обрушивался на городские постройки, унося с собой не только снег, но и лед.

Чтобы обезопасить себя у каждого жителя города есть барометры. Ежедневно они смотрят на шкалу прибора, обычно за полчаса на урагана давление начинает стремительно падать, а над Пахучей горой сгущаются облака. Если есть признаки южака, местные жители делают все возможное, чтобы не выходить из дома или же, чтобы скорее туда вернуться.