В каком месте дует самый опасный ветер

«Южак» — редчайшее природное явление встречающееся только на Чукотке. Этот сильный и довольно продолжительный ветер способен свалить с ног взрослого человека. В лучшем случае непогода может длиться несколько часов, а худшем — несколько дней. «Рамблер» расскажет об этом аномальном природном явлении подробнее.
На севере Чукотки, в 640 километрах от столицы округа Анадыря, на побережье Чаунской губы расположен город Певек. В 30-е годы город уверенно рос, пока жители не столкнулись главной особенностью этого места — время от времени город по-настоящему сдувало. Ветер зарождался в горах, расположенных поблизости от побережья. Спускаясь со скованных льдом горных вершин, в центре которых находилась знаменитая Пахучая гора, ветер разгонялся до скорости 15 метров в секунду, а по пути следования воздушного потока возникали спонтанные вихри. В некоторых случаях ветер достигал скорости 80 метров в секунду, и со всей силой обрушивался на городские постройки, унося с собой не только снег, но и лед.
Чтобы обезопасить себя у каждого жителя города есть барометры. Ежедневно они смотрят на шкалу прибора, обычно за полчаса на урагана давление начинает стремительно падать, а над Пахучей горой сгущаются облака. Если есть признаки южака, местные жители делают все возможное, чтобы не выходить из дома или же, чтобы скорее туда вернуться.
Люди, которым все же приходится покидать посещение, стараются по возможности перемещаться короткими перебежками между различными укрытиями или ползком. Ведь никто не знает, насколько будет сильным следующий порыв ветра.