Названы популярные у россиян направления для поездок летом

Наибольшей популярностью среди железнодорожных направлений у российских путешественников, планирующих летний отпуск, в этом году пользуются Анапа, Симферополь, Санкт-Петербург, Казань, Москва, показало исследование, проведенное сервисом поездок и путешествий Tutu.ru (ТАСС ознакомился с результатами).

Рейтинг популярных направлений для путешествия на поезде летом отправлением из Москвы возглавляет Анапа (около 18% спроса), затем идет Санкт-Петербург (более 16%), третью строчку занимает Симферополь (почти 7%). В десятку входят также Адлер, Лазаревское, Новороссийск, Сочи, Туапсе, Казань, Феодосия.

Пассажиры из Санкт-Петербурга летом 2021 года чаще всего выбирают Москву (более 35% спроса), Симферополь (8%), Анапу (5,5%). В рейтинг входят и Севастополь, Лазаревское, Евпатория, Ейск, Новороссийск, Сочи.