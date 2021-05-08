Названы популярные у россиян направления для поездок летом

Наибольшей популярностью среди железнодорожных направлений у российских путешественников, планирующих летний отпуск, в этом году пользуются Анапа, Симферополь, Санкт-Петербург, Казань, Москва, показало исследование, проведенное сервисом поездок и путешествий Tutu.ru (ТАСС ознакомился с результатами).
Рейтинг популярных направлений для путешествия на поезде летом отправлением из Москвы возглавляет Анапа (около 18% спроса), затем идет Санкт-Петербург (более 16%), третью строчку занимает Симферополь (почти 7%). В десятку входят также Адлер, Лазаревское, Новороссийск, Сочи, Туапсе, Казань, Феодосия.
Пассажиры из Санкт-Петербурга летом 2021 года чаще всего выбирают Москву (более 35% спроса), Симферополь (8%), Анапу (5,5%). В рейтинг входят и Севастополь, Лазаревское, Евпатория, Ейск, Новороссийск, Сочи.
Выбор зарубежных железнодорожных направлений сейчас небольшой. Но путешественники из Москвы и Санкт-Петербурга активно бронируют на лето билеты в обе доступные страны: Белоруссию (Минск, Орша, Брест) и Абхазию (Гагра, Сухум, Гудаута).