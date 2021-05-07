Власти Египта смягчили ограничения по коронавирусу для курортных зон

Введенные властями Египта жесткие ограничения на работу общественных мест и публичных пляжей на ближайшие две недели не затрагивают курортных зон. С таким пояснением выступило в пятницу министерство туризма и древностей страны.

Фото: Pixabay Pixabay

По словам министра Халеда аль-Анани, зоны отелей со своими пляжами, кафетериями и ресторанами освобождаются от исполнения правительственного указа.

"Указ премьер-министра Мустафы Мадбули от 5 мая 2021 года, регулирующий коммерческие и развлекательные мероприятия в Египте в последние дни месяца поста рамадан и на время праздника розговенья Ид аль-Фитр с 6 по 21 мая 2021 года, не распространяется на пляжи, кафе и рестораны в отелях по всей стране, - пояснил он. - Исключение было сделано для туристов, число которых растет с начала 2021 года, особенно на Южном Синае и в провинции Красное море".

При этом курортные зоны обязаны соблюдать все профилактические меры безопасности, включая ношение масок и обязательную дезинфекцию.

В среду Мустафа Мадбули объявил о решении правительства ввести в рамках борьбы с распространением коронавируса ограничения на время работы магазинов, кафе, ресторанов, театров и ряда других заведений в стране с 6 по 21 мая до 21:00 местного времени (22:00 мск). В этот же период запрещены любые встречи, конференции, торжества, культурные мероприятия с большим количеством людей. В этот же период закрыты все парки и пляжи, а также ограничена работа общественного транспорта, а свадьбы и дни рождения разрешается проводить в отелях только на открытых площадках.

Исключительная туристическая зона Дахаба

Вместе с тем, несмотря на освобождение закрытых туристических зон от последних ограничений по коронавирусу, Дахаб оказался в двояком положении. Эта туристическая деревня на юге Синайского полуострова представляет собой единую курортную зону с весьма условными границами между гостиницами, хостелами, мотелями и общей береговой линией без разделения на отдельные закрытые территории. А потому введенные ограничения формально коснулись Дахаба.

Рестораны закрылись там накануне, и полиция строго следила за этим, а в пятницу отдыхающих поставили перед фактом закрытых пляжей. "Мы все понимаем, что иностранцы приехали сюда специально ради моря и дайвинга, но у нас указания правительства, - разводит руками сотрудник службы безопасности города. - Да, в воде коронавируса нет, но речь идет о скоплении людей, а это угроза распространения вируса, поэтому вход в море запрещен. Вы же знаете, какая обстановка с пандемией сейчас творится в Индии".

По словам инструктора по дайвингу Джордана, дайв-центры с сегодняшнего дня обязали получать специальные разрешения на погружения в службах безопасности города, что значительно усложняет и удлиняет по времени всю процедуру согласования подводных прогулок, ради которого сюда и приезжает большинство иностранцев. "И на данный момент мы даже не знаем, к чему приведут все эти новые распоряжения и инструкции", - сказал он корреспонденту ТАСС. "Видите эту группу дайверов? - вопрошает полицейский Хани, приставленный следить на пляже за соблюдением распоряжений правительства. - Они получили разрешение и теперь спокойно погружаются". Что делать обычным отдыхающим, кто просто хочет искупаться или поплавать с масками, представитель органов правопорядка не знает.