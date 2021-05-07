Раскрыта новая схема обмана россиян при бронировании отелей

В период майских праздников была зафиксирована новая схема обмана россиян через сервис бронирования Booking.com. Туристам приходила ложная ссылка для оплаты бронирования, при помощи которой мошенники переводили денежные средства на свой счет и получали в распоряжение платежную информацию. Об этом сообщают "Известия".

Представитель сервиса бронирования отметил, что в данный момент проводится серия процедур, которые предусмотрены для проверки объектов размещения до того, как они появятся на платформе. Кроме того, специалисты круглосуточно мониторят и блокируют подозрительные активности на сайте.