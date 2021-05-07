Раскрыта новая схема обмана россиян при бронировании отелей

В период майских праздников была зафиксирована новая схема обмана россиян через сервис бронирования Booking.com. Туристам приходила ложная ссылка для оплаты бронирования, при помощи которой мошенники переводили денежные средства на свой счет и получали в распоряжение платежную информацию. Об этом сообщают "Известия".
Представитель сервиса бронирования отметил, что в данный момент проводится серия процедур, которые предусмотрены для проверки объектов размещения до того, как они появятся на платформе. Кроме того, специалисты круглосуточно мониторят и блокируют подозрительные активности на сайте.
Как отметил директор по коммуникации Infosecurity a Softline company Александр Дворянский, схема с фейковыми сайтами для оплаты любых покупок в сети остается актуальной. Злоумышленники создают поддельный портал, напоминающий настоящий. При этом стоимость услуг или товаров может быть значительно ниже рыночной. Чаще всего мошенники призывают к мгновенным действиям, чтобы человек принял импульсивное решение, не проверив информацию.