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Раскрыта новая схема обмана россиян при бронировании отелей

Мира Маркина
5 часов назад
В период майских праздников была зафиксирована новая схема обмана россиян через сервис бронирования Booking.com. Туристам приходила ложная ссылка для оплаты бронирования, при помощи которой мошенники переводили денежные средства на свой счет и получали в распоряжение платежную информацию. Об этом сообщают "Известия".
Раскрыта новая схема обмана россиян при бронировании отелей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Представитель сервиса бронирования отметил, что в данный момент проводится серия процедур, которые предусмотрены для проверки объектов размещения до того, как они появятся на платформе. Кроме того, специалисты круглосуточно мониторят и блокируют подозрительные активности на сайте.
Как отметил директор по коммуникации Infosecurity a Softline company Александр Дворянский, схема с фейковыми сайтами для оплаты любых покупок в сети остается актуальной. Злоумышленники создают поддельный портал, напоминающий настоящий. При этом стоимость услуг или товаров может быть значительно ниже рыночной. Чаще всего мошенники призывают к мгновенным действиям, чтобы человек принял импульсивное решение, не проверив информацию.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне стали реже бронировать путевки в Турцию.
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