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Египет на две недели закроет заведения общепита и магазины

TourDomиещё 1
4 часа назад
Власти Египта приняли решение ограничить работу кафе, ресторанов, баров, магазинов и театров. Об этом в среду сообщил премьер-министр республики Мустафа Мадбули.
Египет на две недели закроет заведения общепита и магазины
Фото: TourDomTourDom
По его словам, с 6 по 21 мая заведения общепита, торговые точки, а также концертно-развлекательные площадки должны закрываться не позднее 21:00 по местному времени. Такие меры введены в рамках борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции в стране.
Кроме того, на это время будут закрыты общественные парки и пляжи, а также запрещены общественные собрания. Исключения сделают только для верующих, которым можно будет посещать мечети для празднования окончания месяца рамадан.
Напомним, на этой недели Хургаду посетил Георгий Борисенко, посол РФ в Египте. Дипломат вместе с египетскими коллегами обсуждал возможное открытие чартерных рейсов из России на курорты Красного моря. Представители дипмиссий выразили уверенность, что вопрос будет решен в ближайшее время.
Новости путешествий,Георгий Борисенко,
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