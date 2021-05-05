Египет на две недели закроет заведения общепита и магазины

По его словам, с 6 по 21 мая заведения общепита, торговые точки, а также концертно-развлекательные площадки должны закрываться не позднее 21:00 по местному времени. Такие меры введены в рамках борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции в стране.

Кроме того, на это время будут закрыты общественные парки и пляжи, а также запрещены общественные собрания. Исключения сделают только для верующих, которым можно будет посещать мечети для празднования окончания месяца рамадан.