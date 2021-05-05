Турция назвала дату открытия границ для российских туристов

По его словам, за минувшую неделю заболевания коронавирусом в Турции снизились до 35 %. Кроме того, в стране для россиян отменят тестирование на коронавирус. Однако это случится тогда, когда вырастет уровень вакцинации, а вакцина «Спутник V» поступит в Турцию. Только тогда этот вопрос будет вынесен на повестку дня, передает ТАСС.