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Турция назвала дату открытия границ для российских туристов

РИА "ФедералПресс"
1 час назад
В ближайшее время Турция вновь будет готова принять российских туристов. Об этом СМИ рассказал турецкий посол Мехмет Самсар.
Турция назвала дату открытия границ для российских туристов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
«Мы стремимся к 17 мая снизить количество заболевших до пяти тысяч. Турция, с учетом развития эпидемической ситуации, будет готова к 1 июня к возобновлению авиасообщения с РФ»,
– отметил Самсар.
По его словам, за минувшую неделю заболевания коронавирусом в Турции снизились до 35 %. Кроме того, в стране для россиян отменят тестирование на коронавирус. Однако это случится тогда, когда вырастет уровень вакцинации, а вакцина «Спутник V» поступит в Турцию. Только тогда этот вопрос будет вынесен на повестку дня, передает ТАСС.
Ранее власти Турции решили ужесточить карантин с 7 мая. Как пишут СМИ, в магазинах будет разрешена торговля только основными продуктами, средствами гигиены и кормом для домашних животных.
Новости путешествий,ИТАР-ТАСС,
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