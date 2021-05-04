Турция приготовилась восстановить авиасообщение с Россией

Кроме того, добавил Самсар, во второй половине мая в Анталье по предложению Анкары может пройти заседание российско-турецкой экспертной подгруппы по безопасности туризма.

Ранее 4 мая стало известно, что с 7 мая Турция ужесточит локдаун из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в стране. Сообщалось, что в магазинах начнут продавать только основные продукты питания, корма для животных, средства гигиены, а также косметические средства за исключением парфюмерии и декоративной косметики. В настоящее время в Турции уже действуют ограничения, согласно которым местные жители не должны покидать дома, кроме некоторых исключений, например, покупки основных продуктов и неотложной медицинской помощи.