Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая

Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге отказалось бесплатно менять или продлять гражданам России Шенгенские визы, которые «сгорели» за время пандемии и закрытых границ.

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Как пояснили 4 мая в генконсульстве, бесплатная замена визы жителям стран, не входящих в Евросоюз , не предусмотрена в Визовом кодексе стран Шенгенского соглашения. Кроме того, согласно документу, дипломатическое представительство не имеет возможности продлевать срок действия визы или передвигать начало срока действия на более поздний срок.

Не удастся вернуть и визовый сбор за фактически не использованную визу.

«Визовый сбор покрывает расходы на рассмотрение заявления на получение визы. Из-за этого визовый сбор не возвращается», — говорится в сообщении генконсульства.

Как известно, в связи с пандемией коронавируса Финляндией и Россией введены ограничения на въезд и выезд физических лиц. В случае, если использование Шенгенской визы по данной причине не представляется возможным, и срок действия документа подходит к концу, гражданину следует подать новое заявление на визу.