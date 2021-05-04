Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Генконсульство Финляндии в Петербурге отказалось продлять &laquo;сгоревшие&raquo; визы

ИА Regnumиещё 8
23 часа назад
Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге отказалось бесплатно менять или продлять гражданам России Шенгенские визы, которые «сгорели» за время пандемии и закрытых границ.
Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая
Фото: ИА RegnumИА Regnum
Как пояснили 4 мая в генконсульстве, бесплатная замена визы жителям стран, не входящих в Евросоюз, не предусмотрена в Визовом кодексе стран Шенгенского соглашения. Кроме того, согласно документу, дипломатическое представительство не имеет возможности продлевать срок действия визы или передвигать начало срока действия на более поздний срок.
Не удастся вернуть и визовый сбор за фактически не использованную визу.
«Визовый сбор покрывает расходы на рассмотрение заявления на получение визы. Из-за этого визовый сбор не возвращается», — говорится в сообщении генконсульства.
Как известно, в связи с пандемией коронавируса Финляндией и Россией введены ограничения на въезд и выезд физических лиц. В случае, если использование Шенгенской визы по данной причине не представляется возможным, и срок действия документа подходит к концу, гражданину следует подать новое заявление на визу.
Напомним, что в конце апреля власти Финляндии продлили до 25 мая 2021 года ограничения на въезд в свою страну, а также тестирование на всех пропускных пунктах Южной Финляндии до конца мая.
Новости путешествий,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители