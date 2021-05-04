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Болгария начнет выдавать визы россиянам не ранее 17 мая

Москва24иещё 4
4 мая 2021
Прием документов россиян для получения визы в Болгарию начнется не раньше 17 мая. Об этом говорится в сообщении визового центра Болгарии в Москве. "Консульство планирует начать прием документов на визы гражданам РФ не ранее 17 мая после согласования деталей с МИД, Ростуризмом и Росавиацией. Российская сторона примет решение до 11 мая", – говорится в сообщении. Уточняется, что более ранняя подача документов является нецелесообразной. Ранее Болгария открыла свои границы для россиян, вакцинированных "Спутником V". По словам представителя болгарских властей, страна готова принять как россиян, так и граждан других стран с документом о завершенной вакцинации, выданном не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы.
Болгария начнет выдавать визы россиянам не ранее 17 мая
Фото: Москва24Москва24
Новости путешествий,Ростуризм,Росавиация,МИД,
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