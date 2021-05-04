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Отель в Турции закрыли из-за вечеринки украинских туристов

Lenta.ru
3 часа назад
Отель в турецком городе Манавгат, Анталья, закрыли из-за вечеринки украинских туристов, устроенной на фоне действующих в стране коронавирусных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Türkiye.
Отель в Турции закрыли из-за вечеринки украинских туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По данным газеты, отель организовал для украинцев вечеринку по случаю празднования Пасхи. При этом на мероприятии не соблюдались социальная дистанция и другие правила, призванные ограничить распространение инфекции.
Местным властям о вечеринке стало известно после того, как присутствовавшие на ней гости начали публиковать фотографии с мероприятия в соцсетях. В итоге в отель прибыли с инспекцией эксперты контролирующих органов, которые приняли решение аннулировать сертификат «Безопасный туризм», позволявший ему работать в условиях пандемии.
Ранее стало известно, что с 7 мая Турция ужесточит локдаун из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в стране. Сообщалось, что в магазинах начнут продавать только основные продукты питания, корма для животных, средства гигиены, а также косметические средства за исключением парфюмерии и декоративной косметики.
В настоящее время в Турции уже действуют ограничения, согласно которым местные жители не должны покидать дома, кроме некоторых исключений, например, покупки основных продуктов и неотложной медицинской помощи.
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