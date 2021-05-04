Авиапассажирам в Индонезии продавали использованные тесты на коронавирус

Сотрудники государственной фармацевтической компании в Индонезии применяли в аэропорту в Медане уже использованные наборы для взятия мазков из носа при тестировании на коронавирус, сообщает BBC News.

Фото: Shutterstock/FOTODOM / Jarun Ontakrai Shutterstock/FOTODOM / Jarun Ontakrai

По версии следствия, использованные наборы они мыли, упаковывали и продавали новым пассажирам. Таки образом, начиная с декабря, до 9 000 человек могли купить для тестов ранее использованные наборы, в результате подозреваемые могли присвоить .до 1,8 млрд индонезийских рупий (124 800 долларов США). По данным местных СМИ, один из них на преступные доходы успел построить себе дом.

Афера вскрылась, когда в полицию поступили жалобы от 23 авиапассажиров – при тестировании они получили положительные результаты, хотя были здоровы. После «контрольной закупки», выполненной полицейским в штатском, были задержаны пять сотрудников фармкомпании. Сообщается также, что пострадавшие заручились поддержкой адвокатов, готовых помочь в получении компенсаций от компании.