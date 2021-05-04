Турецкий отель закрыли из-за украинцев, отметивших Пасху

Турецкий отель приостановил работу из-за украинских туристов, отметивших Пасху на фоне ухудшения ситуации с пандемией COVID-19.

По информации местных СМИ, контролирующие органы узнали о произошедшем после того, как участники "вечеринки" опубликовали снимки в соцсетях.