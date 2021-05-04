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Турецкий отель закрыли из-за украинцев, отметивших Пасху

Мира Маркина
5 часов назад
Турецкий отель приостановил работу из-за украинских туристов, отметивших Пасху на фоне ухудшения ситуации с пандемией COVID-19.
По информации местных СМИ, контролирующие органы узнали о произошедшем после того, как участники "вечеринки" опубликовали снимки в соцсетях.
В конце концов, объекту размещения аннулировали сертификат "Безопасный туризм", позволяющий работать в пандемию:
"В социальные сети и средства массовой информации попали изображения, нарушающие меры по противодействию пандемии. Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведенных экспертиз, инцидент подтвердился",
– подчеркнул губернатор Антальи Эрсин Языджи.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Турции начался локдаун из-за пандемии коронавируса.
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