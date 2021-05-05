Россиянам начнут выдавать визы в Испанию

<p> В генконсульстве отметили, что визы будут выдавать с даты 1 июня. Также уточняется, что ограничения на поездки в связи с COVID-19 продолжают действовать.</p><p></p><p> «Заявители на визу категории С (Шенгенская виза) не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС
и страны шенгенского соглашения из третьих стран», — говорится в сообщении.</p><p></p><p> Что касается срока действия новых виз, то он будет зависеть от срока предыдущего документа и правильности его использования, отметили в генконсульстве.</p><p></p><p> Согласно последним данным ВОЗ, число заболевших коронавирусом в Испании <a href="https://covid19.who.int/region/euro/country/es">достигло</a> 3,5 млн, скончались 78 080 пациентов.</p><p></p><p> С 3 мая Италия также <a href="https://rtvi.com/news/italiya-vozobnovit-vydachu-tviz-rossiyanam/">начала</a> выдавать россиянам туристические визы. Пока что обратиться за новыми визами смогут только те, у кого уже была итальянская виза, срок действия которой истек за время пандемии коронавируса, когда было прервано международное сообщение. Речь идет о периоде с 1 января 2020 года по настоящее время.</p>