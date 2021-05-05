Россиянам начнут выдавать визы в Испанию

В генконсульстве отметили, что визы будут выдавать с даты 1 июня. Также уточняется, что ограничения на поездки в связи с COVID-19 продолжают действовать.

«Заявители на визу категории С (Шенгенская виза) не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран», — говорится в сообщении.

Что касается срока действия новых виз, то он будет зависеть от срока предыдущего документа и правильности его использования, отметили в генконсульстве.

Согласно последним данным ВОЗ, число заболевших коронавирусом в Испании достигло 3,5 млн, скончались 78 080 пациентов.

С 3 мая Италия также начала выдавать россиянам туристические визы. Пока что обратиться за новыми визами смогут только те, у кого уже была итальянская виза, срок действия которой истек за время пандемии коронавируса, когда было прервано международное сообщение. Речь идет о периоде с 1 января 2020 года по настоящее время.